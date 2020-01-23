В Мурманской области прокуратура добилась блокировки сайтов с информацией о продаже поддельных дипломов об образовании

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Первомайского административного округа города Мурманска в ходе мониторинга сети Интернет выявила 21 сайт, на котором размещена информация, запрещенная к распространению на территории Российской Федерации.

Так, на Интернет-сайтах размещалась информация о возможности приобретения за денежное вознаграждение дипломов об образовании и аттестатов государственного образца.

Между тем, действия по приобретению или сбыту официальных документов, предоставляющих права, а также их подделка в целях использования либо сбыта являются уголовно-наказуемыми деяниями.

Учитывая данные обстоятельства, в целях исключения доступа граждан к указанным сайтам прокурор округа направил в суд административные исковые заявления.

Суд удовлетворил исковые требования, признав информацию о реализации дипломов и аттестатов об образовании государственного образца запрещенной к распространению.

В настоящее время указанные сайты заблокированы.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI