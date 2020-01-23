Source: Russia – Council of the Federation

В. Рязанский и Д. Василенко приняли участие в пресс-конференции, посвященной XXVIII Международным Рождественским образовательным чтениям.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области и первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области приняли участие в пресс-конференции, посвященной XXVIII Международным Рождественским образовательным чтениям «Великая Победа: наследие и наследники».

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В этом году чтения приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сенаторы сообщили, что региональный этап XXVIII Рождественских образовательных чтений проходил с сентября 2019 г. по январь текущего года, его участниками стали 184 епархии Русской Православной Церкви. Заключительный этап чтений пройдет с 26 по 29 января в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«В рамках заключительного этапа в верхней палате парламента состоится «круглый стол» на тему духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в свете Великой Победы», — сообщил Валерий Рязанский. По мнению парламентария, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, в том числе с опорой на великие победы и достижения наших предков — общенародная задача. Это требует укрепления взаимодействия государства, церкви, семьи и школы в сфере воспитания подрастающего поколения.

Дмитрий Василенко

По словам Дмитрия Василенко, Совет Федерации готов представить на обсуждение участников «круглого стола» ряд инициатив с целью выработки рекомендаций Правительству РФ и заинтересованным министерствам и ведомствам.

Необходимо разработать комплекс мер по взаимодействию органов государственной власти и местного самоуправления с организациями РПЦ и других традиционных конфессий

«В частности, необходимо разработать комплекс мер по взаимодействию органов государственной власти и местного самоуправления с организациями Русской Православной Церкви и других российских традиционных конфессий», — заявил Дмитрий Василенко. Сенатор подчеркнул, что религиозные организации как институты гражданского общества являются носителями традиционных духовных ценностей народов Российской Федерации.

Пресс-конференция, посвященная XXVIII Международным Рождественским образовательным чтениям «Великая Победа: наследие и наследники»

В мероприятии также приняли участие председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, председатель Оргкомитета Международных Рождественских образовательных чтений митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

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