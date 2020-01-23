Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Полярной комиссии Красноярского края.

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края Валерий Семенов СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края принял участие в совместном заседании Полярной комиссии Красноярского края и Ассоциации «Сибирский научно-образовательный консорциум».

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В мероприятии участвовали представители региональных и муниципальных органов государственной власти, научного и экспертного сообществ, общественных организаций.

Основным вопросом обсуждения стала Стратегия социально-экономического развития северных территорий и поддержки коренных малочисленных народов Красноярского края до 2030 года. Авторами и разработчиками проекта выступили специалисты Института экономики Севера и Арктики, Сибирского федерального университета, агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края.

Валерий Семенов поблагодарил коллектив, который работал над окончательным вариантом Стратегии, и отметил, что инициативы, озвученные на заседании комиссии в прошлом году, нашли свое отражение в предложенном проекте.

«Год назад в рамках заседания Полярной комиссии Красноярского края было высказано много замечаний и предложений, большинство из них были учтены в представленном сегодня проекте, в этом большая заслуга творческого коллектива», — считает сенатор.

Сенатор отметил, что помимо Стратегии развития региона, подготовлена и Стратегия социально-экономического развития северных и арктических территорий. «Это очень хорошо, потому как большой край создается из малых территорий, особенно из тех территорий, которые имеют специфику. Принятие Стратегии по северным территориям даст положительный эффект, она более подробно, концептуально проработана и затрагивает основополагающие вопросы территорий. Я уверен, что в дальнейшем Стратегия станет фундаментом для принятия важных решений по дальнейшему развитию северных территорий края».

Cовместить развитие экономики, промышленности с традиционным образом жизни сложно, но нам это по силам

Сенатор предположил, что ряд предложений, заложенных в Стратегии, лягут в основу федеральных документов.

«Север Красноярского края – это территории проживания коренных малочисленных народов с традиционным промыслом, и совместить развитие экономики, промышленности с традиционным образом жизни достаточно сложно. Но я думаю, нам это вполне по силам», — полагает Валерий Семенов.

Также парламентарий высказал ряд замечаний по содержанию проекта Стратегии, предложив учитывать и стратегические государственные задачи, в том числе по развитию северного морского пути, и рекомендовал уделить большее внимание вопросам транспортной инфраструктуры и коммуникации между ключевыми поселками — точками развития северной территории.

В заключение сенатор пожелал авторам более пристальное внимание уделить вопросам развития и поддержки коренных малочисленных народов, и выразил уверенность в том, что принятие Стратегии социально-экономического развития северных территорий и поддержки коренных малочисленных народов Красноярского края станет мощным стимулом развития региона, а также предоставит возможность федеральному центру полагаться в своих решениях, в том числе, и на опыт края в принятии данного документа.

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