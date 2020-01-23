В Татарстане по итогам прокурорских проверок возмещено более 20 млн рублей ущерба, причинённого окружающей среде

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура в 2019 году в целях комплексного решения задач по защите окружающей среды от разливов нефтепродуктов сосредоточила внимание на соблюдении законодательства о промышленной безопасности и природоохранного законодательства при эксплуатации, консервации и ликвидации внутрипромысловых трубопроводов и предотвращении утечек нефтепродуктов в природную среду.

В ходе проверок выявлены разливы нефтепродуктов на почву, в водные объекты и лесные участки в Альметьевском, Азнакаевском, Пестречинском и Лениногорском районах Республики Татарстан. В большинстве случаев разливы произошли в результате непроведения работ по демонтажу бездействующих трубопроводов, несвоевременной замены утративших потребительские свойства труб, запорной арматуры, несанкционированной врезки, проведения земляных работ в охранной зоне трубопроводов. Также проверены организации, осуществляющие демонтаж бездействующих трубопроводов.

По результатам проверок 35 виновных лиц привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение режима водоохранной зоны водных объектов), ст. 8.5 КоАП РФ (несвоевременное предоставлении экологической информации), ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель), ст. 8.7 КоАП РФ (непроведение рекультивации), ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение режима особо охраняемой природной территории). Им назначено наказание в виде штрафов на общую сумму свыше 700 тыс. рублей.

В адрес руководителей организаций внесено 19 представлений об устранении нарушений норм природоохранного законодательства, по результатам рассмотрения которых 16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Принятыми по итогам проверок мерами по требованию прокуратуры возмещено более 20 млн рублей ущерба, причинённого окружающей среде и ее компонентам, рекультивированы земельные участки на площади более 5 тыс.кв.м.

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