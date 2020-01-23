Информация о результатах проведенного временной администрацией обследования кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест» (23.01.2020)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация о результатах проведенного временной администрацией обследования кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест»

Временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ «Кредитинвест» (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 15.11.2019 № ОД-2610 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования Банка установила операции по кредитованию физических лиц, которые имеют признаки хищения и злоупотребления полномочиями должностными лицами Банка, а также недостачу денежных средств в кассе Банка.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

23 января 2020 года

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