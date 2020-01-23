И. Рукавишникова: В условиях масштабной цифровизации трудовых отношений необходимо сохранить стабильность и прозрачность рынка труда

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации».

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела «круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации».

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Мероприятие организовано Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Комитетом СФ по социальной политике.

В «круглом столе» участвовали представители федеральных и региональных органов государственной власти, Пенсионного фонда, профсоюзов, экспертного и научного сообщества.

«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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Мохмад Ахмадов

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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Мохмад Ахмадов

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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«Круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации»

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Ирина Рукавишникова отметила, что Россия ускоренными темпами движется по пути информатизации абсолютно всех сегментов общественной жизни – государственного управления, образования, медицины, СМИ. «Этот тренд затронул и сферу трудовых отношений, что уже привело к существенному переформатированию рынка труда, изменению характера и условий работы».

Россия ускоренными темпами движется по пути информатизации абсолютно всех сегментов общественной жизни

«Грядущие изменения требуют от государственных структур своевременной и гибкой реакции на общественные изменения в области правового регулирования, а также эффективного правоприменения нового законодательства», — сказала Ирина Рукавишникова.

Сенатор отметила, что за прошедшее десятилетие трудовое законодательство претерпело ряд изменений, направленных на внедрение информационных технологий.

Так, в 2013 году в Трудовом кодексе Российской Федерации были закреплены новые положения о дистанционной занятости. С 1 июля 2017 года появилась возможность оформления листов временной нетрудоспособности в электронном виде. В конце прошлого года принят Федеральный закон, регламентирующий порядок формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде – так называемые «электронные трудовые книжки». С 1 января 2017 года граждане получили возможность подавать в суды общей юрисдикции исковые заявления, в том числе о нарушении трудовых прав, в электронном виде.

Ирина Рукавишникова отметила, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг представлены прототипы суперсервисов, которые демонстрируют будущие возможности оказания цифровых услуг гражданам, в том числе и в сфере трудовых отношений. Так, например, сервис «Правосудие онлайн» должен стать инструментом для разрешения споров.

Создаваемый на едином портале сервис «Трудовые отношения» поможет оформить электронные документы, связанные с трудоустройством, получать данные из трудовой книжки онлайн и быть в курсе вакансий и зарплат на рынке труда в России. Также будет обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России».

Парламентарий сообщила, что в 2019 году Советом Федерации инициировано создание Единого портала правового информирования и правового просвещения населения, который может стать эффективным инструментом для получения квалифицированной юридической помощи и актуальной правовой информации, в том числе в сфере трудовых отношений.

Наряду с указанными нововведениями продолжается дальнейшее совершенствование отраслевого законодательства, указала законодатель.

Планируется ввести административную ответственность для работодателя, который представит в информационную систему Пенсионного фонда РФ неполные или недостоверные сведения о трудовой деятельности работника или нарушит сроки подачи данных. Данный вопрос будет рассмотрен в рамках работы межведомственной группы по подготовке нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На рассмотрении в Государственной Думе находятся законопроект о проведении эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, и законопроект о юридически значимых сообщениях сторон трудового договора.

Ирина Рукавишникова подчеркнула, что в условиях таких масштабных изменений необходимо приложить усилия для того, чтобы сохранить стабильность и прозрачность рынка труда. Права и законные интересы участников трудовых отношений – как работников, так и работодателей – должны быть максимально защищены.

«Вместе с тем необходимо отметить, что в последнее время из регионов к нам поступают вопросы, касающиеся последних изменений трудового законодательства и перехода на «цифровую основу». При подготовке к «круглому столу» мы получили достаточно широкий перечень тем, волнующих субъекты РФ, которые будут переданы в профильные федеральные ведомства. Так, в частности, в связи с запланированным переходом на электронные трудовые книжки и проведением эксперимента по введению электронного документооборота возникают опасения, касающиеся сохранности и защищенности персональных данных работников, их корректной передачи в Пенсионный фонд», — сказала она.

«Кроме того, исходя из поступивших вопросов, в настоящее время у работодателей и работников отсутствует четкое понимание, как на практике будет работать система электронных трудовых книжек, возникают вопросы о порядке заполнения установленных форм отчетности о возможности соблюдения сроков передачи информации и функционирования электронной системы в удаленных территориях страны, где отсутствует стабильное интернет-соединение».

В обсуждении приняли участие врио руководителя Департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования РФ Вячеслав Толкачев, Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов, Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, руководитель департамента административно-правового регулирования Южного федерального университета Владимир Страхов, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид Михалевский (в режиме видеоконференции), заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике Владимир Радаев (в режиме видеоконференции), Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов.

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