Открытие монумента в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда «Свеча памяти»

Source: President of Russia – Kremlin

На церемонии также присутствовали Президент Израиля Реувен Ривлин, мэр Иерусалима Моше Лион, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Спроектированный совместно петербургскими и израильскими архитекторами монумент установлен в центре города, в парке Сакер. В основание памятника заложена капсула с землёй Пискарёвского мемориального кладбища, являющегося крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны.

Инициаторами создания архитектурного сооружения выступили проживающие в Израиле ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и соотечественники при поддержке еврейских общественных организаций России и Израиля.

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Выступление на церемонии открытия памятника

В.Путин: Дорогие ветераны! Уважаемый господин Президент! Уважаемые господин Премьер-министр с супругой! Уважаемые господин мэр с супругой! Друзья!

Для меня большая честь присутствовать на открытии памятника, посвящённого подвигу жителей и защитников Ленинграда. Мы открываем этот памятник в преддверии особых дат для наших стран и для двух наших народов.

27 января 1944 года завершилась одна из самых драматических и героических страниц в истории Второй мировой войны: была окончательно снята блокада Ленинграда.

Спустя ровно год – об этом уже коллеги говорили, выступая здесь, – 27 января 1945 года Красная армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти – Освенцима. И именно этот день стал Международным днём памяти жертв Холокоста.

В истории немало примеров невиданной стойкости, жертвенных подвигов, масштабных человеческих трагедий. Но блокаду Ленинграда и Холокост ни с чем сравнить нельзя.

Из поколения в поколение передаётся священная память о мученичестве и мужестве миллионов людей, о не постижимых разуму потерях, лишениях и героизме и наш общий справедливый гнев о содеянном нацистами.

О блокаде Ленинграда и окрестных посёлков, о беспримерной самоотверженности их жителей и защитников знает весь мир. Факты, отражённые в документах, ужасают. Но ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди.

Коллеги только что говорили об этом. Для меня это не пустой звук, я знаю это не понаслышке, а по рассказам своих родителей, потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребёнком, который действительно умер зимой 1942 года и похоронен на Пискарёвском мемориальном кладбище в Петербурге среди тысяч, сотен тысяч других горожан.

План врага был запредельно циничный: обречь жителей на голодную смерть, а сам город – и дальше цитата из нацистского приказа – «путём беспрерывной бомбёжки сровнять с землёй».

Но этот документально зафиксированный приказ врагу не по силам было исполнить. Ленинградцы, люди разных национальностей не сдавались, не щадили себя ни на передовой, где шли непрерывные бои, ни в заводских цехах, где безостановочно выпускали необходимые фронту боеприпасы и вооружение.

Вот я сейчас сказал о вооружении, о боеприпасах. Сам не знал, только что, несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс. За годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови.

Лишённые еды, света, тепла, они продолжали трудиться в госпиталях, заниматься искусством, наукой и просвещением и, жертвуя собой, сберегли великий город для будущих поколений. Непокорённый Ленинград стал настоящей легендой, а величие силы духа и веры в победу его жителей – вершиной человеческого достоинства.

Памятник, который мы сегодня открыли, – это символ нашей глубокой общей памяти. Идея его создания принадлежит неравнодушным представителям израильской общественности, ветеранам войны, нашим соотечественникам, а создали его, как уже было сказано, при содействии властей Петербурга и Иерусалима, при финансовой поддержке меценатов двух стран.

Хотел с благодарностью и признанием отметить, что в Израиле придают особое значение сохранению правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом. Здесь, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников.

Это уже второй мемориал на израильской земле (господин Премьер-министр только что об этом сказал), который мы за последние годы открываем вместе. Первый был воздвигнут в городе Нетании и увековечил подвиг бойцов и командиров Красной армии. Честное, предельно уважительное отношение к советским солдатам нашло отражение и в экспозициях Мемориального комплекса жертв европейского еврейства «Яд Вашем».

Нам дорого и название монумента, который открывается сегодня. Каждый год в день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в четыре часа утра, в России начинается акция «Свеча памяти»: во всех городах и посёлках, сёлах люди зажигают свечи в знак скорби по погибшим в той страшной войне. Началась эта традиция именно в Петербурге, бывшем Ленинграде, в 2009 году. Своя свеча памяти теперь есть и здесь, в Израиле, где живут почти 1300 блокадников, их потомки, друзья и где почитают своих героев, помнят о павших.

Здесь, как и в России, понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводят национальный эгоизм, разобщённость, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии.

Наш общий долг – передать эти знания будущим поколениям, правнукам победителей, воспитывая в них благодарную память к тем, кто подарил нам свободу и ценой своей жизни доказал непреходящую ценность мира и справедливости.

И в завершение я хотел бы сказать ещё несколько слов. Памятник – это очень хорошо, это останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня… Спасибо.

MIL OSI