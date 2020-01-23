Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#Главное#CAS50023.01.2020 14:16

Подготовка к запуску CAS500-1 идет по графику

Компания Главкосмос Пусковые Услуги совместно с НПО Лавочкина, РКЦ «Прогресс» и ЦЭНКИ (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили согласование проектной документации и подписали документ контроля интерфейсов по запуску южнокорейского космического аппарата CAS500-1, который в настоящее время запланирован на 2020 год.

«Успешное согласование документа контроля интерфейсов с заказчиком запуска спутника CAS500-1 означает, что работы по подготовке пуска идут в рамках ранее запланированного срока и графика», — прокомментировал генеральный директор Главкосмос Пусковые Услуги Александр Серкин.

В настоящее время в НПО Лавочкина ведется подготовка примерочных испытаний с разгонным блоком «Фрегат». Для этого в Москву от заказчиков запуска попутных космических аппаратов уже начали поставляться примерочные макеты, добавил Александр Серкин.

В 2019 году НПО Лавочкина завершило изготовление по заказу Главкосмос Пусковые Услуги и сертификацию системы отделения ленточного типа размерностью 937 мм, предназначенную для запуска CAS500-1. Система обеспечит его отделение на орбите с ударными нагрузками ниже 1000 g. В дальнейшем работа по созданию подобных систем отделения других размерностей для обеспечения запусков космических аппаратов в интересах российских и зарубежных заказчиков будет продолжена.

Работы по подготовке разгонного блока «Фрегат» и адаптации к запуску зарубежных космических аппаратов для двух запусков — с CAS500-1 и CAS500-2 — продолжаются в соответствии с генеральным графиком.

Контракты на запуск южнокорейских спутников дистанционного зондирования Земли CAS500-1 и CAS500-2 были подписаны между Корейским институтом аэрокосмических исследований и компанией «Кореа аэроспейс индастриз» и компаниями Главкосмос и Главкосмос Пусковые Услуги в августе 2017 года. Их запуск планируется в 3 квартале 2020 года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а».

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Главкосмос Пусковые Услуги — дочерняя компания Главкосмоса, является оператором коммерческих пусков. Она была создана на основании решения Госкорпорации «Роскосмос» и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» с российских космодромов.

НПО Лавочкина — ведущее предприятие ракетно-космической промышленности, проводящее работы по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований.

Роскосмос — государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

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