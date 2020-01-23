Президент вручил орден Мужества родственнице Леона Фельдгендлера

Source: President of Russia – Kremlin

В июле 2019 года Президентом России был подписан Указ о посмертном награждении Л.Фельдгендлера – за личное мужество и героизм, проявленные при организации восстания в лагере смерти Собибор.

Л.Фельдгендлер родился в 1910 году в Туробине, осенью 1942 года был депортирован в концлагерь Собибор, где возглавил лагерное подполье. После прибытия в лагерь советских военнопленных в сентябре 1943 года вместе с советским офицером Александром Печерским стал одним из главных организаторов единственного успешного в истории восстания узников концлагерей. После освобождения Восточной Польши Красной армией Л.Фельдгендлер жил в Люблине. Там в апреле 1945 года был убит при не выясненных до конца обстоятельствах.

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В.Путин: Уважаемые друзья.

Мы сегодня передаем родным героя Второй мировой войны Леона Фельдгендлера орден Мужества.

Эта награда – знак памяти и глубокого уважения народа России этого отважного человека, признание его подвига, подарившего людям надежду и жизнь.

На долю Леона Фельдгендлера выпало тяжелое испытание. Он потерял родителей, жену, сыновей, прошел невыносимые страдания и ужасы гетто и лагеря смерти Собибор, стал свидетелем методичного и хладнокровного истребления многих тысяч людей.

Но не пал духом, проявил волю к жизни, к победе. Организовал в лагере интернациональную подпольную группу и поднял на борьбу истощенных, измученных, утративших веру в справедливость и надежду на жизнь людей.

Наладил контакт с прибывшими в лагерь советскими военнопленными, среди которых был и бесстрашный советский офицер Александр Аронович Печерский. Вместе они стали вдохновителями и лидерами беспрецедентного восстания заключенных в лагере Собибор. Их подвиг – пример на все времена и навсегда вписан в мировую историю.

Россия высоко ценит усилия Израиля по сохранению памяти нашей общей борьбы с нацизмом, героях и жертвах Второй мировой войны. Вместе мы будем делать всё для сегодняшних, нынешних и будущих поколений, для того чтобы все люди знали об ужасах этой войны и правду о ней.

Спасибо.

Церемония вручения ордена.

Н.Шахам (как переведено): Спасибо большое.

Я очень волнуюсь и очень благодарна Вам, господин Президент, за возможность передать историю следующим поколениям.

Мы небольшая семья, которая сохраняет память о погибших. И с помощью сегодняшнего мероприятия мы сможем сохранить память о Леоне и передать ее следующим поколениям.

В.Путин: Хочу Вас еще раз поздравить.

Для нас в России память о таких людях, как Ваш предок, священна. Мы видим, что и в Израиле свято хранят память о таких людях.

Хочу пожелать Вам всего самого наилучшего.

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