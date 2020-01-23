При поддержке АО «Газпром космические системы» состоялась экстремальная экспедиция «Покорители холода»

Source: Gazprom in Russian

Справка

АО «Газпром космические системы» — дочерняя компания ПАО «Газпром». Осуществляет космическую деятельность в области создания и эксплуатации телекоммуникационных и геоинформационных систем в интересах компаний Группы «Газпром» и других потребителей.

АО «Газпром космические системы» создало, эксплуатирует и развивает систему спутниковой связи и вещания «Ямал», разрабатывает технологически новую для России систему аэрокосмического мониторинга «СМОТР», оказывает телекоммуникационные и геоинформационные услуги, планирует создание сборочного производства космических аппаратов.

АО «Газпром космические системы» является одним из двух российских спутниковых операторов, предоставляющих спутниковую емкость на значительной части Восточного полушария.

Система спутниковой связи и вещания «Ямал» включает в себя орбитальную группировку из четырех спутников: «Ямал-202», «Ямал-300К», «Ямал-402» и «Ямал-401», телекоммуникационный центр в подмосковном Щелково, наземную инфраструктуру в регионах, состоящую из более чем тысячи станций спутниковой связи, и центр спутникового цифрового телевидения, обеспечивающий трансляцию телепрограмм и радиопрограмм через спутники «Ямал».

Коллектив предприятия насчитывает более тысячи человек. Главный офис находится в Щелково, Московская обл.

«Покорители холода» — первый в мире экстремальный тур в формате полевой экспедиции, участники которого искали и фиксировали самые низкие температуры обитаемой части Земли. Проект поддерживается Российским географическим обществом, Правительством Республики Якутия (Саха), Федеральным агентством по туризму.

Миссия проекта — привлечение внимания мировой общественности к проблемам изменения климата на планете, укрепление позиций России как территории арктического туризма, поддержание традиционного уклада и этнических традиций коренных народов Якутии.

Время и место экспедиции выбраны неслучайно. По данным многолетних наблюдений и космического климатического картографирования именно в январе в самом холодном обитаемом месте планеты (Оймяконский, Верхоянский районы Якутии) фиксируются самые низкие температуры.

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