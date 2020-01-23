Source: Russia – Council of the Federation

Все прозвучавшие предложения будут учтены в работе, подчеркнул сенатор.

Заседание рабочей группы по внесению поправок в Конституцию 23 января начнется с обсуждения принятия Государственной Думой президентского законопроекта в первом чтении. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель Рабочей группы Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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Сенатор отметил, что все сопредседатели Рабочей группы принимали участие в заседании Государственной Думы. «Депутатами всех парламентских фракций были высказаны очень серьезные предложения и вопросы к законопроекту, и, конечно же, они будут учтены в работе. Благодарю Государственную Думу за консолидированное голосование и поддержку президентского законопроекта», — сказал сенатор.

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