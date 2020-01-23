Сегодня в «Эфире» о новациях в борьбе с коррупцией, правилах ввоза товаров в страны ЕАЭС, встрече Героя Советского Союза с учениками оконченной им в 1941 году школы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О новациях и нестандартных подходах в борьбе с коррупцией, основных направлениях антикоррупционного просвещения и не только расскажет в эксклюзивном интервью начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий.

Сколько товаров для личного пользования можно ввезти в Россию и другие страны ЕАЭС без уплаты пошлин, сколько придется заплатить за превышение лимита, а также другие подробности о правилах ввоза товаров осветим в рубрике «Криминальный тренд».

О встрече Героя Советского Союза Бориса Васильевича Кравцова с учениками школы, оконченной им в 1941 году, а также о книге, которую он передал в музей учебного заведения, пойдет речь в рубрике «Дело жизни».

Программа «Эфир» на четверг 23 января 2020 года:

· Субъект права. Северо-Западная транспортная прокуратура о правах пассажиров на транспорте.

· В процессе. А осадочек остался. Как вернуть похищенное во время преступления.

· Ни дать ни взять. Предупрежден – значит защищен.

· Субъект права. Всероссийский конкурс на лучшие материалы в средствах массовой информации о работе органов прокуратуры. Республика Алтай и Кемеровская область.

· Криминальный тренд. Заплати и жди спокойно: изменения в законодательство о таможенных сборах.

· Логика закона. Осторожно, газ.

· ГВП. «Широка страна моя родная», но от наказания не уйти.

· Бизнес вправе. Таможня дает добро.

· Дело жизни. Связь поколений. Книга о Борисе Васильевиче Кравцове.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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