Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Спектр-Р23.01.2020 10:40

«Спектр-Р»: обработка данных продолжается

Обработка научной информации, полученной самым большим в мире (диаметр антенны — 10 метров) космическим радиотелескопом «Спектр-Р», который был разработан в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), продолжается.

Аппарат «Спектр-Р» проработал в интересах научного сообщества в качестве источника ценных данных о Вселенной 7 лет, что в 2,5 раза больше запланированного срока. За это время получен значительный объем данных, обработка которых продлится до 2021 года. В настоящий момент Астрокосмический центр ФИАН работает над завершением сбора, корреляции и архивации полученного громадного объема уникальных научных данных.

Международные научные группы продолжают обработку, анализ и публикацию результатов. В январе 2020 года вышел отдельный выпуск международного научного журнала Advances in Space Research, суммирующий некоторые результаты проекта. По итогам работы ученых будет создан банк данных проекта «Радиоастрон». Можно смело ожидать новые научные открытия, объем накопленной информации впечатляет — около 5 петабайт.

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