Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам факультета магистерской подготовки

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

23 января 2020 года в Университете прокуратуры Российской Федерации состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам –магистрам заочной формы обучения.

Из 47 выпускников 31 человек получили дипломы с отличием.

Торжественное мероприятие открыла ректор Университета доктор юридических наук, профессор Капинус О.С. Поздравив магистров, она пожелала им успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, упорства в достижении поставленных целей, карьерного роста, крепкого здоровья и личного благополучия.

С напутственным словом к выпускникам обратились прокурор города Москвы Попов Д.Г., прокурор Московской области Забатурин С.В., Московский межрегиональный транспортный прокурор Букреев К.Н.

Кроме того, с поздравительными словами выступили проректор Университета Тараненко В.В. и декан юридического факультета Троицкий В.С.

От имени магистров-выпускников староста курса Айшат Ибрагимова выразила слова благодарности ректору Университета, профессорско-преподавательскому составу и всем гостям.

Официальная часть завершилась памятным фотографированием.

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