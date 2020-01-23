Форум «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом»

Source: President of Russia – Kremlin

Международный форум, проходящий в Иерусалиме 22–23 января, приурочен к 75-й годовщине освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и Международному дню памяти жертв Холокоста, отмечаемому 27 января. Именно в этот день в 1945 году советские войска, внёсшие решающий вклад в Победу над фашистской Германией, освободили Освенцим.

Мемориальный комплекс «Яд Вашем» был масштабно реконструирован в 2005 году. Его центральной частью стала новая экспозиция, в которую вошли документы и экспонаты, рассказывающие о жизни европейского еврейства накануне Второй мировой войны и о нечеловеческих страданиях, выпавших на их долю по вине нацистов.

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В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемый господин Премьер-министр! Коллеги, друзья, дамы и господа!

Сегодня на международном форуме, посвящённом памяти жертв Холокоста нас объединила общая ответственность, долг перед прошлым и перед будущим.

Мы скорбим обо всех жертвах нацизма, и в их числе – шесть миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, зверски убитых в ходе карательных операций. Из них 40 процентов – это граждане бывшего Советского Союза, поэтому Холокост был и останется для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда.

Перед поездкой в Иерусалим познакомился с подлинными документами, отчётами офицеров Красной армии после освобождения Освенцима. Должен вам сказать, уважаемые коллеги: читать эти военные сводки, документы, где в деталях рассказано, как был устроен лагерь, как действовала машина хладнокровного уничтожения людей, очень сложно, невыносимо.

Многие из них написаны от руки солдатами и офицерами Красной армии на второй, третий день после освобождения узников и передают тот шок, который испытали солдаты и офицеры Красной армии от увиденного там, от свидетельств, которые вызывали боль, негодование и сострадание.

Маршал Красной армии Конев, командующий тогда военной операцией по взятию густонаселённого Силезского промышленного района Германии, использовал тактику максимального спасения мирных жителей и, получив донесение о творившихся в Освенциме зверствах, запретил сам себе даже видеть этот лагерь. Позже он написал в своих мемуарах: был тогда не вправе потерять душевные силы, допустить, чтобы справедливое чувство мщения не ослепило его при проведении военных операций и не вызвало бы дополнительных страданий и жертв среди мирного населения Германии.

27 января исполнится 75 лет со дня освобождения Освенцима. В этом аду, куда сгоняли людей из разных стран для истязаний, чудовищных экспериментов и массового истребления, погибли сотни и сотни тысяч людей разных национальностей. Среди них более половины – это евреи.

Преступления, совершённые нацистами, их обдуманное, спланированное, как они говорили, «окончательное решение еврейского вопроса» – это, уважаемые коллеги, одна из самых чёрных и позорных страниц новейшей мировой истории.

Но не забудем и о том, что у этого преступления были и соучастники, пособники. В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев. Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы.

На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев. Так, на Украине погибло порядка 1,4 миллиона евреев. В Литве уничтожено 220 тысяч человек. Это – обращаю на это ваше внимание, дорогие друзья, – это 95 процентов довоенного еврейского населения этой страны. В Латвии – 77 тысяч. Холокост пережили лишь несколько сотен латышских евреев.

Холокост – это целенаправленное уничтожение людей. Но надо помнить, что нацисты готовили такую же участь и многим другим народам: «недочеловеками» были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы, поляки, представители многих других национальностей. Их родная земля должна была служить жизненным пространством для нацистов, обеспечив им сытое существование, а славянским и другим народам была уготовлена участь либо быть уничтоженными, либо стать бесправными рабами без своей культуры, исторической памяти, без языка.

Тогда, в 1945-м, конец варварским планам положил, прежде всего, советский народ. Он, как уже было здесь только что сказано, отстоял и своё Отечество, и принёс освобождение от нацизма Европе. Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах ни одному народу – 27 миллионов погибших.

Мы никогда этого не забудем. Память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний. К сожалению, сегодня память о войне и её уроки, наследие всё чаще становятся объектом политической, сиюминутной, текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо. А долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей – защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников.

Для этого важно использовать все возможности: информационные, политические, культурные, авторитет и влияние наших стран в мире. Уверен, что все, кто присутствуют здесь, в этом зале, на форуме, разделяют такие озабоченности и готовы отстаивать вместе с нами правду и справедливость.

И мы все несём ответственность за то, чтобы никогда не повторять страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста и о лагерях смерти, о блокадном Ленинграде, – Премьер Нетаньяху только что сказал, что мы сегодня открыли памятник здесь, в Иерусалиме, жертвам блокады Ленинграда, – о Бабьем Яре, о сожжённой Хатыни, о том, что надо быть бдительными и не пропустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода.

Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.

Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны – основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации.

Мы обсуждали с некоторыми коллегами и, насколько я понимаю, в целом увидели положительную реакцию, [возможность] провести встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены не откладывая направить соответствующие послания лидерам «пятёрки».

Перед нами много задач. Одну из них мы совсем недавно обсуждали в Берлине по инициативе канцлера Федеративной Республики госпожи Меркель. Это Ливия. Но и нам предстоит в Совете Безопасности еще вернуться к этому вопросу и принять соответствующую резолюцию.

Но много и других проблем. Проведение такой встречи именно в этом, 2020 году, считаю важным и символичным. Ведь мы отмечаем 75 лет окончания Второй мировой войны и основания Организации Объединенных Наций.

Саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора, создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы и, конечно, продемонстрировал бы нашу общую верность духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались наши предки, наши деды, наши отцы.

И в заключение хочу поблагодарить израильских коллег за теплый, очень радушный прием здесь, в Иерусалиме, пожелать участникам конференции и, конечно, всем гражданам Израиля мира, благополучия, всего самого доброго.

Благодарю вас.

MIL OSI