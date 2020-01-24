А. Кутепов направил письмо М. Мишустину с предложениями по социально-экономическому развитию Дальнего Востока

Source: Russia – Council of the Federation

Инициативы основаны на мониторинге реализации государственных программ социально-экономического развития регионов.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил письмо Председателю Правительства Михаилу Мишустину с предложениями по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

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Инициативы основаны на мониторинге реализации государственных программ социально-экономического развития регионов. Андрей Кутепов пояснил, что Комитет СФ провел мониторинг реализации государственных программ социально-экономического развития регионов. «Мы направили запросы во все субъекты Дальневосточного округа, они прислали информацию о проблемах, которые у них есть, и предлагаемые пути их решения. Мы их проанализировали, обобщили, составили объёмный документ и направляем его Председателю Правительства. Есть сложности с водой, газом, есть большая проблема с сейсмически устойчивыми домами в тех районах, где идёт движение грунта, и так далее, и их нужно решать», — рассказал сенатор «Парламентской газете».

По его словам, во многих регионах отмечают, что из ДФО идёт отток трудовых ресурсов, региональные проекты недостаточно финансируются из федерального бюджета, а большинство соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета заключается на один год, что не позволяет планировать проекты на долгосрочную перспективу. Эти и другие проблемы приводят к тому, что показатели социально-экономического развития сильно отстают от среднероссийских.

В связи с этим, указал Андрей Кутепов, регионы подготовили свои предложения. В частности, в Амурской области предлагают расширить категории граждан, которым будет предоставлена льготная ипотека под два процента годовых. Предлагается предусмотреть эту льготу для молодых специалистов, которых привлекают для трудоустройства в субъекты Дальневосточного федерального округа из других регионов.

На Чукотке предлагают предоставлять в границах территорий опережающего экономического развития (ТОР) земельные участки в формате «дальневосточного гектара» для создания дополнительных стимулов для активизации инвестиционной деятельности и привлечения резидентов.

В Хабаровском крае отмечают, что в лесах работает недостаточное количество лесных инспекторов и предлагают предусмотреть дополнительное финансирование из средств федерального бюджета для доведения штатной численности государственных лесных инспекторов до установленной нормативным правовым актом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Андрей Кутепов сообщил, что в регионах также предлагают внести изменения в законодательство о рыболовстве. В Амурской области просят распространить инвестиционные квоты на вылов рыбы, которые сегодня предприниматели получают за строительство судов и рыбоперерабатывающих заводов, на организации, которые проводят научные исследования запасов в районах, где раньше не добывали морские ресурсы. В Сахалинской области считают нужным создать преференции для пользователей водными биоресурсами, реализующими уловы через биржи. В Забайкальском крае предлагают включить в правила проведения аукционов по продаже квот добычи крабов в инвестиционных целях обязательную норму по строительству 50 процентов судов-краболовов на дальневосточных верфях.

Также в регионах просят увеличить финансирование строительства жилья, социальной инфраструктуры, развития сельских территорий и поддержки реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.

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