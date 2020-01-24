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Вице-спикер СФ обсудил вопросы внедрения бесплатного горячего питания в школах с губернатором Новосибирской области и родительским сообществом региона.

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области провел встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травником ТравниковАндрей АлександровичГубернатор Новосибирской области и представителями родительского сообщества по вопросам внедрения бесплатного горячего питания для учеников начальной школы.

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Вице-спикер СФ совершает рабочую поездку в Новосибирск, проводит в регионе встречи по вопросам внедрения горячего питания в школах.

Андрей Турчак напомнил, что в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. «Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы», — сказал глава государства.

Андрей Турчак в Новосибирской области

Как считает сенатор, особое внимание необходимо уделить качеству питания в школьных столовых. «Наша цель — сделать так, чтобы питание было не только бесплатным, но и здоровым, сбалансированным. А качество школьного питания не отличалось в различных регионах», — указал он.

Особое внимание необходимо уделить качеству питания в школьных столовых

По словам Андрея Турчака, предстоит серьезная работа. Требуется создать в школах необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения. «Там, где это возможно, необходимо брать местные продукты — это важно с точки зрения их качества, а для местных производителей расширится рынок сбыта», — отметил вице-спикер СФ.

Андрей Турчак подчеркнул, что необходимо добиваться от исполнительной власти четкого графика выполнения поручения Президента. «Родители школьников должны понимать, в какие сроки бесплатное горячее питание будет внедряться в школах, каким будет меню», — сказал парламентарий.

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