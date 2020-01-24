В Амурской области прокуратура помогла 4 сиротам получить благоустроенное жилье

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Сковородинского района Амурской области по поступившим обращениям провела проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что в нарушение требований законодательства администрация Сковородинского района длительное время не принимала меры по обеспечению жилыми помещениями заявителей, имеющих статус сирот.

В целях защиты жилищных прав заявителей прокурор Сковородинского района обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении на администрацию района обязанности предоставить им благоустроенные жилые помещения по договорам специализированного найма, отвечающие санитарным и техническим требованиям.

Решениями суда требования прокурора удовлетворены.

Благодаря прокуратуре в настоящее время четырем сиротам предоставлены благоустроенные квартиры.

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