В Липецкой области члены международной организованной наркогруппы приговорены к длительным срокам лишения свободы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Советский районный суд г. Липецка Липецкой области рассмотрел уголовное дело в отношении пятерых членов международной организованной наркогруппы, в которую входили граждане Таджикистана, Беларуси и России в возрасте от 29 до 49 лет. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах).

В суде установлено, что каждому участнику организованной преступной группы была отведена конкретная роль, включая обеспечение оперативной связью и автотранспортом участников группы, организацию их проживания в г. Липецке, доставку наркотиков из Московской области, фасовку их для последующей закладки в тайники, вербовку «закладчиков», распределение дохода и т.д.

В марте 2017 г. при задержании одной из «закладчиц» у нее была обнаружена и изъяты расфасованная на разовые дозы наркотическая смесь, общей массой 303,91 г.

После задержания участницы организованной группы, другие её члены, оставшиеся на свободе, перераспределили между собой преступные роли и продолжили преступный бизнес.

При перевозке наркотиков из г. Видное Московской области на территорию Липецкой области, преступники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В автомобиле были обнаружены и изъяты 1,5 кг наркотиков (героин).

Еще одна участница преступной группы в рамках оперативной операции была задержана в тот же день в г. Видное Московской области, где она проживала с малолетним ребенком и матерью. В её квартире было изъято 563,59 г героина, предназначенного для дальнейшей реализации на территории Липецкой области.

В общей сложности преступники пытались реализовать более 3 кг наркотической смеси, содержащей в своем составе героин.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил всех виновных к наказанию в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Единственная женщина участница организованной преступной группы будет отбывать наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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