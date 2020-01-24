Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии в Республике Коми регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми Валерий Марков МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми принял участие в открытии регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.

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Организатором этого этапа конкурса, в котором соревнуются учащиеся 7–11 классов, стало министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Валерий Марков отметил, что для старшеклассников участие в олимпиаде — хорошая стартовая площадка в будущее. «Я неоднократно принимал участие в предметных олимпиадах и как участник, и как организатор. Кто‑то из вас станет победителем или призером регионального этапа и выйдет на всероссийский уровень. Независимо от итогов вы все уже стали победителями муниципального этапа и приобрели бесценный опыт, который сослужит вам добрую службу и в дальнейшей учебе, и в последующей работе», — сказал сенатор.

В Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина традиционно уделяется большое внимание развитию олимпиадного движения

По словам парламентария, в Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина, на базе которого проходит мероприятие, традиционно уделяется большое внимание развитию олимпиадного движения. Участники олимпиады из 11-х классов получают дополнительный бонус для поступления в университет.

В мероприятии приняли участие министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова, и. о. ректора Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина Ольга Сотникова, ректор Коми республиканского института развития образования Галина Китайгородская.

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