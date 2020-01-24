В. Новожилов обсудил c главами поселений и ветеранами Вельского района подготовку к юбилею Победы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил в рамках региональной недели муниципальные образования Усть-Вельское, Верхнешоношское, Хозьминское, Щадреньгское, Пежемское.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках региональной недели посетил Вельский район. Сенатор провёл встречи в муниципальных образованиях Усть-Вельское, Верхнешоношское, Хозьминское, Щадреньгское, Пежемское. С земляками, — а это не только главы поселений и депутаты, но и общественники и ветераны, — обсудил подготовку к празднованию 75-летия Победы.

Парламентарий отметил, что в план мероприятий Года Памяти и Славы на территории Архангельской области входит более 230 федеральных и региональных мероприятий. Особое внимание в нем уделено мероприятиям по улучшению жизни участников Великой Отечественной войны, реконструкции, ремонту и благоустройству памятных мест, памятников, мемориальных комплексов и монументов, организации массовых акций. Так, Вельский район уже активно включился в реализацию двух проектов.

В план мероприятий Года Памяти и Славы на территории Архангельской области входит более 230 федеральных и региональных мероприятий

Акция «Блокадный хлеб» призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду. Акция пройдет с 25 по 27 января, на территории всей области, в том числе и в Вельском районе. Она включает в себя раздачу информационных материалов о блокаде Ленинграда, подвиге его жителей, проведение уроков мужества в школах. Проект «Герои Победы» предполагает ежемесячное размещение в образовательных учреждениях, молодежных организациях, в торговых центрах плакатов с портретами и краткими биографиями людей, получивших звания «Герой Советского Союза», «Полный кавалер ордена Славы».

Виктор Новожилов провёл встречи в муниципальных образованиях Усть-Вельское, Верхнешоношское, Хозьминское, Щадреньгское, Пежемское

В ближайшем будущем вельчане примут участие в таких акциях, как «Великое кино великой страны», «РиоРита – радость Победы», «Сад Памяти», «Лица Победы», «Без срока давности» и многие другие. В целом празднование юбилея Победы в Вельском районе обещает быть масштабным и красочным.

«Необходимо продумать адресную помощь для каждого участника войны. Важно максимально задействовать потенциал волонтерских организаций Вельского района. Надо подключить наших ветеранов, которые могут пообщаться со школьниками на уроках мужества. Убежден, юбилей Победы мы должны провести на высочайшем уровне», — отметил Виктор Новожилов.

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