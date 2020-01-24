В. Рязанский: Меры, предложенные главой государства, позволят молодым семьям получить существенную материальную поддержку

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с курсантами Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области провел встречу с курсантами Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Выступая перед аудиторией, сенатор рассказал об актуальных проблемах социальной политики и, в этой связи, о наиболее важных законах, поддержанных Советом Федерации в последнее время.

Парламентарий также прокомментировал ряд положений и задач Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию. По словам сенатора, большую часть своего выступления глава государства сосредоточил на решении проблем внутри страны. «Это диктует сама логика идеологии прорыва, включая национальные проекты», — подчеркнул законодатель.

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По мнению Валерия Рязанского, меры, предложенные Президентом, будут способствовать сбережению людей и позволят молодым семьям получить существенную материальную поддержку.

Ежемесячная материальная поддержка — одна из самых эффективных мер

«Бесплатные школьные завтраки для школьников младших классов, маткапитал в размере 460 тысяч рублей при рождении первенца плюс 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка, списание ипотеки на 459 тысяч рублей при рождении третьего, строительство яслей на 100 тысяч мест в следующем году — эти меры всецело поддерживаю, а также считаю, что прежние решения дали свои позитивные результаты», — заявил Валерий Рязанский.

Глава профильного Комитета СФ высоко оценил инициативу об оказании государством адресной помощи родителям, у которых есть дети в возрасте от трех до семи лет. «Честно говоря, в народе давно ждали такого решения. Ежемесячная материальная поддержка — одна из самых эффективных мер», — отметил сенатор.

Он выразил уверенность, что законодатели оперативно справятся с реализацией социальной части Послания Президента. «Сейчас соответствующие законопроекты по социальным вопросам поступают в Государственную Думу. Совет Федерации готов и знает, какие изменения в какие законы нужно внести», — сказал Валерий Рязанский.

Отвечая на вопросы курсантов, парламентарий подчеркнул, что одними из основных направлений в реализации социальной политики считает поддержку слабозащищенных слоев населения, обеспечение условий для самореализации трудоспособных граждан, работы социальных лифтов, а также равных стартовых возможностей.

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