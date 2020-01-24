Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Союз МС-1624.01.2020 09:21

Зачёт по науке

Космонавты Роскосмоса Николай Тихонов и Андрей Бабкин успешно сдали зачёт по программе научно-прикладных исследований и экспериментов на тренажёрах российского сегмента Международной космической станции (МКС). Старт корабля «Союз МС-16», который доставит экипаж на станцию, запланирован на апрель этого года. Осталось чуть меньше трёх месяцев на завершающую подготовку.

«Важно собрать воедино всю картину исследований и экспериментов, которые будут проводиться во время нашей экспедиции, — отметил Андрей Бабкин. — И этот зачёт — хороший рефреш, т.к. не ко всем экспериментам мы готовимся близко к старту, какие-то проходили раньше. А сейчас у нас есть понимание всего многообразия предстоящих научно-прикладных работ».

Работа на зачёте началась, как обычный день на МКС, с осмотра станции, проверки бортовой документации и радиограмм. Затем космонавты приступили к выполнению экспериментов самой разной направленности: «Физико-химические процессы и материалы в условиях космоса», «Исследование Земли и космоса», «Человек в космосе», «Космическая биология и биотехнология», «Технологии освоения космического пространства».

Сейчас на станции космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка приступили к выполнению нового эксперимента «Терминатор», который продолжат Николай Тихонов и Андрей Бабкин.

«Очень интересный эксперимент, от результатов которого многого ожидают, — рассказали космонавты. — Это даст возможность изучить верхние слои атмосферы и явления, происходящие там. По последним данным действительно увеличивается количество различных образований и формирований серебристых облаков в разных участках верхних слоёв атмосферы. Обширные площади и значительное время существования таких облачных полей даёт уникальную возможность для прямого определения параметров атмосферных волн различного типа и их развитие».

Также на зачёте выполнялся эксперимент «Пилле-МКС», который изучает возможные риски во время дальних космических полётов.

«Главный риск связан с тем, что мы выходим за пределы магнитного поля Земли, которое защищает нас от широкого спектра излучений, — пояснил Андрей Бабкин. — И вопрос в том, как человек будет реагировать на отсутствие магнитного поля и те частицы, которые будут беспрепятственно его бомбардировать во всех направлениях. Если мы эту задачу решим, сможем полететь к другим планетам. А для того, чтобы построить защиту от излучений, мы должны рассмотреть разные модели — нахождение на орбите и в магнитных аномалиях, периодические флуктуации поля и радиационного фона, связанные с солнечным ветром. Всё это фиксируется, изучается. Благодаря этому будет понятно, как строить космические корабли, чтобы успешно преодолевать дальние расстояния».

Как отмечают специалисты, в научной программе стало больше исследований, связанных с операторской деятельностью. Например, в «Пробиовите». Одним из методов, позволяющих выявить отрицательное воздействие факторов космического полёта на состав эндомикрофлоры, может считаться метод пробиотикотерапии. Пробиотики — особый класс препаратов, в состав которых входят жизнеспособные клетки штаммов полезных для здоровья человека микроорганизмов. В первую очередь — это молочнокислые бактерии и бифидобактерии.

В рамках реализации эксперименты «Пробиовит» на борту МКС проводится отработка малостадийной технологии, позволяющей силами экипажа получать на борту пилотируемого космического корабля кисломолочный продукт «ПробиоSpace» из поставленного на станцию сухого концентрата, содержащего клетки ацидофильных лактобацилл.

«Нельзя сказать, что это новый эксперимент, он идёт уже несколько лет, — рассказал Николай Тихонов. — Он позволит в будущем изготавливать пробиотики, чтобы не только консервированной пищей и сублимированными продуктами питаться, но в том числе и снабжать экипаж кисломолочной продукцией (улыбается). Это очень интересно и полезно, особенно в дальних полётах».

Экзаменационная комиссия поставила российским членам основного экипажа МКС-63 оценку «зачёт». За тем, как космонавты выполняют эксперименты, наблюдал в том числе Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Алексей Овчинин, участник двух длительных экспедиций на МКС, за плечами которого много интересных исследований на борту станции.

«Экипаж отработал грамотно, чётко, спокойно, — отметил Алексей Николаевич. — Видно, что знакомы с этими экспериментами, не первый раз выполняли их. Они уже всё знают, умеют. Уверен, на борту станции у них будет интересная научно-исследовательская работа».

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