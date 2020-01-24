Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила Багряниковскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области в ходе рабочей поездки в регион посетила Багряниковскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.

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«В настоящее время в интернате обучается семьдесят шесть воспитанников. Основная задача педагогического коллектива – коррекция, социальная адаптация, подготовка к самостоятельной жизни и труду. Выпускники также могут получить специальности обувщика, швеи, тракториста, пекаря, что помогает им адаптироваться к самостоятельной жизни. За проводимую работу коллектив отмечен дипломом федерального министерства по спорту», — рассказала парламентарий.

Наталия Косихина в Ярославской области

Наталия Косихина обратила внимание на девиз ребят «Победи себя сам!», который неоднократно ими подтвержден. «Воспитанники школы-интерната являются победителями региональных, всероссийских и даже международных соревнований в США, Англии, Братиславе, Италии, Шанхае».

Сенатор отметила участие детей в подготовке театрализованных постановок о Великой Отечественной войне и подарила памятный календарь Совета Федерации, посвященный 75-летию Победы. «Важно отметить активную гражданскую позицию педагогов и воспитанников школы», — подчеркнула законодатель.

«В ходе общения с руководством и педагогами была, в частности, озвучена просьба о новых электроплитах для столовой. Вопрос взят на контроль», — отметила она.

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