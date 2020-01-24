К. Косачев: Народы России и Азербайджана объединены культурными традициями и духовными ценностями

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по международным делам выступил на Бакинском международном гуманитарном форуме.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил на конференции «Москва-Баку: диалог культур», организованной в рамках пятого Бакинского международного гуманитарного форума.

Сенатор особо подчеркнул значение гуманитарных связей между народами двух дружески связанных стран в условиях острого геополитического соперничества, навязываемого человечеству со стороны адептов однополярного мира.

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По мнению Константина Косачева, народы России и Азербайджана объединяют не только общая история и географическая близость, но и близкие культурные традиции, духовные ценности, предопределяющие высокий уровень политических и экономических отношений взаимовыгодного сотрудничества.

Глава Комитета СФ также отметил значение межпарламентского диалога и пожелал народу Азербайджана успешного проведения предстоящих 9 февраля 2020 года парламентских выборов.

Константин Косачев проинформировал собравшихся о ходе подготовки к проведению в России 21 мая 2022 года Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу, инициатива проведения которой во многом созвучна Бакинскому процессу, очередной этап которого развивается в эти дни в Баку.

Решение о проведении Бакинского международного гуманитарного форума было принято в 2010 году по совместной инициативе президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации.

В мероприятиях форума участвуют Министр культуры Азербайджанской Республики Абульфас Гараев, спецпредставитель Президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, первый заместитель генерального директора информационного агентства ИТАР-ТАСС Михаил Гусман, а также — руководители федеральных ведомств, парламентарии, деятели науки и медицины.

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