На Камчатке заместитель главы администрации района оштрафован за нарушение порядка выбора подрядчика для освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Усть-Камчатская межрайонная прокуратура Камчатского края провела проверку соблюдения законодательства в сфере закупок при реализации национальных проектов.

Установлено, что в июне 2019 г. в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района заключило 16 муниципальных контрактов с одним подрядчиком на выполнение работ по благоустройству сквера перед зданием администрации.

Указанные муниципальные контракты заключены без проведения конкурсных процедур на суммы, не превышающие 100 тысяч рублей.

Фактически контракты образуют единую сделку на общую сумму более 1,37 млн. рублей, поскольку имеют единую цель – выполнение работ по благоустройству сквера в п. Усть-Камчатск, заказчиком и подрядчиком по ним являются одни и те же лица, имеющие единый интерес, контракты заключены одновременно, имеют один и тот же срок исполнения.

Это свидетельствует о намеренном уклонении муниципального органа и его руководителя от проведения конкурсных процедур и использования конкурентных способов определения исполнителя.

По результатам проверки главе администрации района внесено представление.

В отношении заместителя главы администрации – руководителя управления возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона).

Постановление и материалы административного дела рассмотрены Государственной инспекцией по контролю в сфере закупок Камчатского края, виновный привлечен к ответственности в виде штрафа.

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