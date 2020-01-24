Source: Russia – Council of the Federation

В рамках форума пройдет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года».

В Сочи в рамках Российского инвестиционного форума состоится церемония награждения победителей Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Об этом рассказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Цель конкурса – поиск лучших региональных проектов и поддержка новых направлений социального бизнеса. «Неуклонно растет количество его участников. Если в 2015 году в нем приняли участие 66 проектов, то в 2019 году их число достигло 1608. Порядка 68 процентов заявок подали женщины-предприниматели», — рассказала вице-спикер СФ.

«Это не просто цифры, это динамика, которая свидетельствует о растущем интересе к социальному предпринимательству. Без участия социального бизнеса невозможно решить поставленные Президентом РФ задачи по качественному улучшению жизни граждан», — отметила Галина Карелова, напомнив, что значительный импульс развитию этого направления дал принятый закон о социальном предпринимательстве.

Без участия социального бизнеса невозможно решить поставленные Президентом РФ задачи по качественному улучшению жизни граждан

С 2017 года действует специальная номинация «Лучший социальный проект, созданный женщиной», учрежденная по инициативе Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга «С каждым годом все больше активных и целеустремленных женщин занимаются социально ориентированным бизнесом, который открывает новые перспективы для реализации их идей. Уверена, что лауреатом специальной номинации станет достойный проект, ориентированный на решение общественно значимых проблем», — подчеркнула вице-спикер СФ.

В рамках Российского инвестиционного форума, который пройдет с 12 по 14 февраля, состоится презентация проектов – лауреатов конкурса.

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