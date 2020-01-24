Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании «круглого стола» на тему лекарственного обеспечения.

Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области принял участие в заседании «круглого стола» на тему лекарственного обеспечения россиян. Мероприятие прошло в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сенатор рассказал о законопроектах, которые готовятся к внесению в Государственную Думу. Он отметил, что в Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству наладить ввоз незарегистрированных в России жизненно важных лекарственных препаратов.

Смотрите также

По мнению Владимира Круглого, медицина должна быть персонифицирована. Проблема использования незарегистрированных препаратов многоаспектна и требует повышенного внимания.

Парламентарий сообщил, что одна из инициатив, над которой работают в Совете Федерации, призвана уточнить источники финансирования для приобретения незарегистрированных в России лекарств, назначенных по жизненным показаниям. Действующим законодательством определены права граждан на обеспечение лекарственными препаратами без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе лекарствами, назначенными по жизненным показаниям. Однако при этом не уточняется, что к данным лекарственными препаратам могут относиться и незарегистрированные в РФ, сказал сенатор.

Инициатива, над которой работают в СФ, призвана уточнить источники финансирования для приобретения незарегистрированных в России лекарств, назначенных по жизненным показаниям

«Существующая правовая неопределенность создаёт предпосылки для вынесения судебных решений как в защиту пациентов, так и против них. Между тем, анализ судебной практики свидетельствует, что суды, принимая решения в защиту нарушенных прав граждан, обязывают государственные органы исполнительной власти субъектов обеспечивать пациентов необходимыми лекарственными препаратами, незарегистрированными на территории Российской Федерации», — отметил Владимир Круглый. Он добавил, что эта позиция наиболее чётко обозначена в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 октября 2019 г., в которой признана главенствующая роль интересов пациента в бесплатном обеспечении препаратом, незарегистрированным в России.

По словам сенатора, предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части уточнения полномочий органов государственной власти субъектов РФ по установлению порядка организации обеспечения граждан незарегистрированными лекарственными препаратами. Принятие законопроекта позволит обеспечить соблюдение прав граждан, которым незарегистрированные препараты жизненно необходимы.

Владимир Круглый сообщил, что еще один законопроект, над которым работают в Совете Федерации, также направлен на решение проблем с лекарственным обеспечением. «В нем идет речь об исключении избыточных норм в действующем законодательстве. В частности, о проведении клинических испытаний на территории России для некоторых лекарственных препаратов. В 2014 году поправкой в закон исключение было сделано для орфанных препаратов. Законопроектом предлагается включить сюда также инновационные лекарственные средства и препараты, которые имели ранее регистрацию в России, но по каким‑то причинам её утратили».

Как отметил при этом парламентарий, исключение возможно будет сделать при условии, что препараты уже прошли клинические испытания в других странах.

MIL OSI