Source: Russia – Council of the Federation

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет в Страсбурге с 27 по 31 января.

Члены Совета Федерации в составе российской делегации примут участие в открывающейся 27 января зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Первая часть очередной сессии Ассамблеи пройдет в Страсбурге с 27 по 31 января.

От верхней палаты парламента в состав российской делегации вошли первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия (глава делегации Совета Федерации), первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный. ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области

Российская делегация рассматривает вопрос о возможности внесения проекта декларации об осуждении попыток пересмотра итогов Второй мировой войны

Как сообщил Сергей Кисляк, российские сенаторы готовы к работе на сессии ПАСЕ. «Мы планируем принять участие в наиболее значимых дискуссиях сессии. Сенаторы будут работать над поправками в документы Ассамблеи».

Сергей Кисляк отметил, что российская делегация рассматривает вопрос о возможности внесения проекта декларации об осуждении попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. Сенатор напомнил, что Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга неоднократно подчеркивала важность сохранения исторической правды, обращала внимание на недопустимость переписывания истории. «И мы собираемся отстаивать наши позиции на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы», — заявил российский законодатель.

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На открытии Ассамблеи ожидаются выступления нового Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, президента Молдовы Игоря Додона, президента Грузии Саломе Зурабишвили, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в связи с председательством Грузии в Комитете министров Совета Европы.

В ходе сессии планируется избрать нового президента ПАСЕ, обсудить последние события в Ливии и на Ближнем Востоке, об итогах досрочных выборов в Белоруссии, об угрозе свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе, о дополнительной совместной процедуре Комитета Министров СЕ и ПАСЕ в связи с серьезным нарушением одной из стран-членов Совета Европы своих уставных обязательств, о функционировании демократических институтов в Польше, о защите свободы вероисповедания на рабочем месте и другие вопросы.

В рамках зимней сессии Ассамблея проведет две совместные дискуссии. Одна — о торговле мигрантами и пропавших без вести беженцах и детях-мигрантах, другая — о туризме по трансплантации органов и торговле человеческими тканями и клетками. В повестке дня также доклад о минимальных стандартах для избирательных систем.

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