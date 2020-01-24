Сегодня в «Эфире» эксклюзивное интервью с ректором Университета прокуратуры Российской Федерации в преддверии Дня российского студенчества, ответы на вопросы из интерактивного чата

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В преддверии Дня российского студенчества в эксклюзивном интервью с ректором Университета прокуратуры Российской Федерации поговорим о планах на 2020 год, взаимодействии с Генпрокуратурой России и особенностях работ студентов этого вуза.

В 11:00 ответим на вопросы зрителей видеосервиса «Эфир», поступившие в интерактивный чат.

В рубрике «Мир и порядок» поговорим обо всех нюансах, связанных с процедурой экстрадиции.

Программа «Эфир» на пятницу 24 января 2020 года:

· Вы в эфире. Вы спрашивали? Мы отвечаем.

· «0+». Интервью с ректором Университета прокуратуры Российской Федерации в преддверии Дня российского студенчества.

· В процессе. Псевдосоцработники: суд вынес приговор за хищение денег у пенсионеров.

· Субъект права. «Ключи на руки» или о результатах надзора в сфере долевого строительства в Южном федеральном округе, а также Белгородской области, Свердловской области, Республике Саха (Якутия)

· Криминальный тренд. Медицина под надзором: прокурорский надзор в сфере оказания скорой медицинской помощи.

· Мир и порядок. «С Темзы выдачи нет?»

· В процессе. Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов.

· Субъект права. Из истории прокуратур Кемеровской области, Курганской области, Саратовской области и города Севастополя.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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