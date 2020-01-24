С. Белоусов: В сфере органического производства у нас есть значительный резерв роста доходов, особенно для малого и среднего бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили вопросы реализации положений Федерального закона «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края провел заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений Федерального закона «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По словам Сергея Белоусова, основным событием и предметом обсуждения является вступление в силу Федерального закона «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Сергей Белоусов

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Олег Мироненко

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Сергей Белоусов

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Олег Мироненко

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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Сенатор особо отметил, что 21 января Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности и реализация норм закона об органической продукции непосредственно обеспечивает выполнение положений этого документа по обеспечению населения безопасной и качественной пищевой продукции, а также здорового питания.

Как подчеркнул Сергей Белоусов, органическое производство обладает потенциальной высокой доходностью, ведь по оценкам экспертов в мире в среднем миллион гектаров под органической продукцией дает порядка 1,3 млрд евро дохода. «С учетом наличия в России более 10 миллионов гектаров земель, пригодных для органического производства, мы имеем значительный резерв роста доходов в агропромышленном комплексе, особенно для малого и среднего бизнеса, а также серьезные экспортные перспективы», — сказал он.

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Однако, указал парламентарий, на сегодняшний день условия для развития отечественного органического производства хуже, чем в других странах, так как выше издержки на организацию производства и сертификацию, нет специальных мер государственной поддержки, отсутствует стратегия развития органического производства хотя бы на ближайшую перспективу.

Сергей Белоусов напомнил, что на прошлом совещании высказывались опасения по поводу значительного ухудшения ситуации на российском рынке органической продукции после вступления в силу закона. Было указано на отсутствие органов по сертификации, недостаток кадров как для проведения аккредитации и сертификации, так и специалистов в сфере производства органической продукции, не были еще утверждены нормативные акты по применению знака и ведению реестра по органической продукции. В связи с этим предполагалось, что на момент вступления в силу закона не будет ни одного производителя органической продукции, который выполнит его требования и формально с торговых полок нужно снимать как отечественную, так и импортную органическую продукцию, сертифицированную в других системах.

Сенатор проинформировал, что на сегодняшний день Министерством сельского хозяйства России приняты все необходимые подзаконные акты, в том числе приказы о форме и порядке использования графического изображения (знака) органической продукции единого образца, а также о ведении единого государственного реестра производителей органической продукции.

Вместе с тем, указал законодатель, до настоящего времени реестр так и не начал работать, а производитель сможет использовать изображение после получения сертификата соответствия производства органической продукции и внесения сведений о нем аккредитованным органом по сертификации в Единый государственный реестр.

В России аккредитованы три органа по сертификации по органической продукции, возможно, этого недостаточно для нашей страны

По мнению Сергея Белоусова, с вопросами ведения реестра тесно увязан вопрос размещения информации под графическим знаком. Кроме знака, на органическую продукцию должно наноситься средство идентификации органической продукции в виде двухмерного штрихового кода. Получение данного кода также увязано с внесением информации о прохождении российским производителем сертификации у аккредитованного сертификатора. «На текущий момент в России аккредитованы три органа по сертификации по органической продукции, возможно, этого недостаточно для нашей страны с большой территорией».

Сергей Белоусов считает позитивным, что многие субъекты, оценивая свой потенциал в области органического сельского хозяйства, делают осознанные шаги навстречу местным производителям органики, принимая на территориях региональные законы и программы. Среди таких субъектов Краснодарский край, Ставропольский край, Красноярский край, Воронежская область, Республика Татарстан, Республика Крым. У Алтайского края в планах аккредитовать на территории субъекта в качестве сертификатора филиал по ФГБУ «Россельхозцентр».

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, представители министерств и ведомств, эксперты.

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