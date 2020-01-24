Т. Кусайко: Инициатива ввести почетное звание «Народный врач РФ» направлена на повышение статуса и престижа профессии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержала эту инициативу.

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области поддержала инициативу о введении почетного звания «Народный врач Российской Федерации».

Сенатор отметила, что в настоящее время на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проходит обсуждение проект Указа Президента РФ об установлении почетного звания «Народный врач Российской Федерации».

Документом предлагается присваивать такое звание врачам, проявившим особое профессиональное мастерство, пользующимся авторитетом и уважением у населения и получившим признание профессионального сообщества. Его обладателями смогут стать медицинские работники, уже отмеченные федеральными наградами, чей стаж в здравоохранении превышает 30 лет.

Звание «Народный врач Российской Федерации» может быть одним из стимулов к безупречной работе, оставаться в профессии как можно дольше

Татьяна Кусайко отметила важность и своевременность этого предложения. «Данная инициатива, на мой взгляд, направлена на повышение статуса и престижа профессии».

Сенатор напомнила, что ранее подобное звание было установлено в СССР, однако с распадом страны прекратило своё существование.

Татьяна Кусайко выразила надежду, что общественность поддержит это предложение. «Для любого человека важно, когда его труд оценивается по заслугам, не остается незамеченным. Такое звание может быть одним из стимулов к безупречной работе, оставаться в профессии как можно дольше», — подчеркнула парламентарий.

В настоящее время для врачей высшее почетное звание в государственной наградной системе — «Заслуженный врач Российской Федерации».

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