Поздравление Александра Новака с Днем студента!

Source: Russia Ministry of Energy

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с главным праздником всех российских студентов – Татьяниным днем!

Особые слова хочу адресовать студентам-энергетикам, которые совсем скоро пополнят ряды работников топливно-энергетического комплекса. Уверен, что вы сделали правильный выбор. Наша отрасль – крайне важна для экономики страны. Работа в ТЭК – это постоянный поиск и самосовершенствование, ведь энергетика – одна из самых наукоемких отраслей. Здесь особенно ценится инициатива, талант, энтузиазм, творческий подход и любовь к своему делу.

Желаю, чтобы студенческие годы стали для вас счастливым временем, когда закладываются крепкие основы профессии, рождается настоящая дружба.

Успешной учебы, новых достижений, благополучия и всего самого доброго!

MIL OSI