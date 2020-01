Valsts prezidents viesojas Šveices Tehnoloģiju institūtā

24. janvārī Valsts prezidents Egils Levits Cīrihē apmeklēja Šveices Tehnoloģiju institūtu (ETH Zürich), kas ir pasaules 7. spēcīgākā universitāte. ETH Zürich sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti, un tur studē vairāk nekā 20 studentu no Latvijas. Apmeklējuma laikā ETH Zürich rektore Sarah Marcella Springman uzsvēra, ka universitātes filosofija ietver savienot studentos loģisko, ētisko un kritisko domāšanu. Tāpat tika uzsvērts, ka universitāte lielu uzmanību pievērš akadēmisko zināšanu pārnesei uzņēmējdarbībā. Valsts prezidents ar dzīvesbiedri Andru Leviti tikās ar bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studentiem no Latvijas, kā arī apspriedās ar Robotikas laboratorijas pētniekiem.

Source: President of Latvia in Latvian