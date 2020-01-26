Российские фигуристы выиграли общекомандный зачёт Чемпионата Европы

Source: Russia Ministry of Sport

25 января в австрийском Граце завершился Чемпионат Европы по фигурному катанию, на котором было разыграно четыре комплекта наград среди мужчин, женщин, спортивных пар и в танцах на льду. Россияне завоевали четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

В заключительный день соревнований определились лучшие на континенте фигуристки и танцоры.

Впервые в своей спортивной карьере россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли «золото» Чемпионата Европы. Результат российской пары – 220,42 балла (88,73 – в ритм-танце и 131,69 – в произвольной программе). Серебряные награды взяли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28 – 88,78 + 131,50). Бронзовым призёром стал также российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин (211,29 – 83,65 + 127,64).

В женском одиночном катании весь пьедестал почёте заняли российские фигуристки. Победу одержала Алёна Косторная с результатом 240,81 балла (84,92 – в короткой программе и 155,89 – в произвольной программе). «Серебро» выиграла Анна Щербакова (237,76 – 77,95 + 159,81), а бронзовую медаль – Александра Трусова (225,34 – 74,95 + 150,39). Все три спортсменки впервые приняли участие в Чемпионате Европы.

Ранее в мужском турнире россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниелян выиграли золотую и серебряную медали соответственно. А в соревнованиях спортивных пар российские спортсмены также заняли весь пьедестал почёта: победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, «серебро» у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронзовые медали взяли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Следует отметить, что российские фигуристы впервые с 2006 года выиграли все золотые награды Чемпионата Европы по фигурному катании.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских фигуристов и их тренеров с наградами Чемпионата Европы и желает новых спортивных достижений, красивых выступлений и ярких побед!

С использованием материала ТАСС / tass.ru

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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