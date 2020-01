Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau – program prasowy [PL/ENG]

Source: President of Poland in Polish

27 stycznia 2020 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau organizowanych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Prezydent RP w godzinach przedpołudniowych odbędzie serię spotkań dwustronnych z gośćmi zagranicznymi.

ENGLISH VERSION>>

Przekazujemy program prasowy wizyty:

Godz. 8.30 Złożenie wieńca przed Ścianą Śmierci przez Byłych Więźniów wraz z Prezydentem RP

Auschwitz I

Photo opp. POOL dla dziennikarzy posiadających akredytację Muzeum.

Wejście mediów do sektora prasowego w godz. 7.00-8.00

Obchody organizowane są przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje zostały zakończone. Nie są przyjmowane spóźnione akredytacje.

Szczegółowe informacje: 75.auschwitz.org

Informacji dotyczących uroczystości w Miejscu Pamięci udziela Biuro Prasowe Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, tel. +48 33 844 8145, e-mail:

Godz. 10.05 Rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Dyrektor Generalnej UNESCO Audrey Azoulay

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza W. Pileckiego (ul. M.Kolbego 8)

Photo opp. POOL. O obecności w POOL fotografowie i operatorzy kamer zostaną poinformowani

Obowiązują akredytacje KPRP

Wejście akredytowanych dziennikarzy w godz. 8.30-9.15 Bramą Główną od strony ulicy M.Kolbego 8. Osoby spóźnione nie będą wpuszczone. Odbiór identyfikatorów.

Godz. 11.00 Złożenie kwiatów przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Prezydenta Izraela Reuwena Riwlina przed Pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza W. Pileckiego (ul. M.Kolbego 8)

Photo opp.

Obowiązują akredytacje KPRP

Wejście akredytowanych dziennikarzy w godz. 8.30-9.15 Bramą Główną od strony ulicy M.Kolbego 8. Osoby spóźnione nie będą wpuszczone. Odbiór identyfikatorów.

Godz. 11.05 Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta Izraela

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza W. Pileckiego (ul. M.Kolbego 8)

Obecność osobistego fotografa i operatora Prezydenta

Godz. 11.20 Rozmowy plenarne delegacji polskiej i izraelskiej

Photo opp. POOL. O obecności w POOL fotografowie i operatorzy kamer zostaną poinformowani

Obowiązują akredytacje KPRP

Wejście akredytowanych dziennikarzy w godz. 8.30-9.15 Bramą Główną od strony ulicy M.Kolbego 8. Osoby spóźnione nie będą wpuszczone. Odbiór identyfikatorów.

Godz. 12.10 Oświadczenia Prezydenta RP i Prezydenta Izraela dla mediów

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza W. Pileckiego (ul. M.Kolbego 8)

Budynek Collegium Sub Horologio

Obecność mediów akredytowanych w KPRP

Wejście akredytowanych dziennikarzy w godz. 8.30-9.15 Bramą Główną od strony ulicy Kolbego 8. Osoby spóźnione nie będą wpuszczone. Odbiór identyfikatorów.

Instalacja wozów transmisyjnych w dniu 26 stycznia br. w godz. 19.00-20.00 lub w dniu 27 stycznia br. w godz. 3.30-4.30.

Godz. 12.40 Rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza W. Pileckiego (ul. M.Kolbego 8)

Photo opp. POOL. O obecności w POOL fotografowie i operatorzy kamer zostaną poinformowani

Obowiązują akredytacje KPRP

Wejście akredytowanych dziennikarzy w godz. 8.30-9.15 Bramą Główną od strony ulicy M.Kolbego 8. Osoby spóźnione nie będą wpuszczone. Odbiór identyfikatorów.



Godz. 13.05 Oświadczenia Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy dla mediów

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza W. Pileckiego (ul. M.Kolbego 8)

Budynek Collegium Sub Horologio

Obecność mediów akredytowanych w KPRP

Wejście akredytowanych dziennikarzy w godz. 8.30-9.15 Bramą Główną od strony ulicy Kolbego 8. Osoby spóźnione nie będą wpuszczone. Odbiór identyfikatorów.

Instalacja wozów transmisyjnych w dniu 26 stycznia br. w godz. 19.00-20.00 lub w dniu 27 stycznia br. w godz. 3.30-4.30.

Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP zakończyło akredytacje. Nie są przyjmowane spóźnione akredytacje. Informacji nt. obsługi medialnej spotkań bilateralnych udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Anetta Czarnecka,

; tel.+48 22 695 10 12, tel. +48 721 800 765.

Godz. 15.30 Udział Prezydenta RP z Małżonką w głównych obchodach przed Bramą Śmierci byłego obozu Auschwitz II-Birkenau

Planowane wystąpienie Prezydenta RP



Obowiązują akredytacje Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Transfery akredytowanych dziennikarzy z punktu wejściowego z kontrolą bezpieczeństwa do centrum prasowego w Saunie odbędą się do godz. 13.15 oraz na pomnik do godziny 15.00. Uwaga: Odbiór identyfikatorów przez zgłoszonych przedstawicieli mediów będzie odbywał się w punkcie wejściowym przy ulicy Więźniów Oświęcimia 55 w godz. 7.00-15.00 w dniu 27 stycznia br. Wjazd akredytowanych wozów transmisyjnych w dniu 26 stycznia br. do godz. 20.00, rozstawienie do godz. 21.00. Pełne informacje zostaną przesłane w komunikacie akredytacyjnym Muzeum.

Obchody organizowane są przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje zostały zakończone. Nie są przyjmowane spóźnione akredytacje.

Szczegółowe informacje: 75.auschwitz.org

Informacji dotyczących uroczystości w Miejscu Pamięci udziela Biuro Prasowe Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, tel. +48 33 844 8145, e-mail:

Uprzejmie prosimy o dostosowanie stroju do okoliczności.

MIL OSI