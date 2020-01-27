А. Клишас и Т. Хабриева провели «круглый стол», посвященный поправкам в Конституцию РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Участники заседания обсудили возможные варианты процедуры всеобщего голосования.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и вице-президент РАН Талия Хабриева провели «круглый стол» «О проекте закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

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Андрей Клишас и Талия Хабриева – сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

В заседании, которое состоялось на площадке Института сравнительного правоведения при Правительстве РФ, приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай заведующий отделом конституционного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Александр Постников, заведующий кафедрой конституционного права и конституционного судопроизводства РУДН Виталий Еремян, декан юридического факультета СПБГУ Сергей Белов, другие видные ученые-конституционалисты.

Как отметил Андрей Клишас по итогам заседания, в «круглом столе» приняли участие лучшие эксперты по вопросам конституционного права. «Мы обсудили сложности, которые у нас есть. Существуют различные точки зрения, как прописать собственно процедуру всероссийского голосования».

По словам сенатора, Президент подчеркнул — 1, 2, 9 главы Конституции не пересматриваются, поправки вносятся в другие статьи. «Статья 136 Конституции дает нам понятную простую процедуру, как это вносится. Принимается федеральный конституционный закон и потом одобряется двумя третями регионов, и поправка вступает в силу», — сказал Андрей Клишас.

Решение будет принимать только народ»

«Позиция Президента простая – время принятия кулуарных решений прошло. Решение будет принимать только народ», — подчеркнул парламентарий.

Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай отметил, что к работе над поправками активно подключились регионы в лице законодательных собраний. «Это значительно расширяет возможность всестороннего рассмотрения и получения новых предложений с учетом ожиданий и требований наших граждан», — подчеркнул сенатор.

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