Встреча с главой АСИ Светланой Чупшевой

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, Светлана Витальевна!

Мы с Вами где-то осенью виделись?

С.Чупшева Чупшева Светлана Витальевнагенеральный директор Агентства стратегических инициатив : Да, в октябре.

Владимир Владимирович, кратко хотела рассказать, что удалось сделать с момента нашей прошлой встречи.

В ноябре запустили платформу для обращений предпринимателей. Для них ключевой остаётся проблема административного давления. Вы неоднократно тоже обращали на это внимание.

Сегодня уже зарегистрировано на платформе 1289 предпринимателей, 600 обращений подали в МВД, Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и ФСБ. Большинство, конечно, касается юрисдикции МВД.

Мы из этих 600 уже 234 обращения отправили правоохранительным органам. Сейчас коллеги их рассматривают, именно центральные аппараты, и уже пошли ответы.

Пока ещё о результатах рано говорить. Сейчас в рабочем режиме и с руководством, и с центральными аппаратами отлаживаем механизм работы через платформу. Уверена, что в этом году будут первые результаты, потому что уже есть несколько примеров решения проблем, с которыми обращались предприниматели.

В.Путин: С каким ведомством легче работать, с каким – труднее?

С.Чупшева: Знаете, со всеми абсолютно в конструктиве. У ФСБ просто меньше всего обращений: там всего пять. То есть коллеги очень оперативно дают ответы, по существу. У МВД просто больше объём. Но так со всеми абсолютно всегда на связи.

В.Путин: Назад не отфутболивают – на рассмотрение тем, на кого жалуются?

С.Чупшева: Есть такая практика, но здесь как раз подключаются центральные аппараты, разбираемся с ними по каждому конкретному случаю. Как раз думаю, что за два месяца отработаем всё.

В.Путин: Хорошо.

С.Чупшева: В конце года запустили интернет-ресурс по обмену лучшими практиками для регионов и муниципалитетов. Об этом тоже говорили на Петербургском экономическом форуме.

Мы собираем практики с доказанной эффективностью, уже реализованные, проверенные, и сделали акцент именно на тематике и задачах национальных проектов.

Сегодня там собрано 87 практик регионов по направлениям: здоровье и образ жизни, качество городской среды, социальной сферы, поддержка малого бизнеса, экспорта, развитие туризма и развитие сельхозтерриторий.

Уже 55 регионов взяли из них готовые решения, уже внедряют. Очень важно, что эти решения сопровождаются в том числе командами – наставниками регионов.

Мы уже в этом году планируем это расширить. Это будут практики не только региональные, но и крупные компании, институты развития, приглашаем международных партнёров. Всемирный банк в этом году обещает нам пять своих практик туда выложить.

Конечно, мы хотим, чтобы это была международная платформа для обмена важными, глобальными задачами, эффективными решениями которых могут там делиться.

Мы в 2019 году поддержали 103 проекта в сфере технологий городского развития, социальной и образовательной сферы. Сегодня в портфеле порядка 450 проектов на сопровождении в Агентстве.

В наших образовательных форматах за прошлый год прошли где-то один миллион 400 тысяч детей и подростков. Это такие проекты, Вы о них знаете, «Билет в будущее», которому Вы дали старт, проекты, связанные с профориентацией, «Кадры будущего для регионов», Олимпиада НТИ, кружковое движение.

Нас очень радует, что все проекты живут, и у детей сегодня в любом городе, в каждом регионе есть возможность заняться техническим творчеством, естественными науками, реализовать свои проекты, получить очень интересных, содержательных наставников.

Что касается этого года, Владимир Владимирович, мы уже сейчас запускаем очередной национальный рейтинг оценки инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. Сейчас с января проходят по всей стране опросы предпринимателей: как они оценивают изменения, оценка эффективности органов власти с точки зрения создания благоприятного инвестиционного климата. На Петербургском экономическом форуме уже представим результаты.

Движение есть, мы посмотрели. Вспоминали 2014 год, тогда были сроки получения разрешения на строительство у регионов, которые занимали последние позиции, доходили до двух-трёх тысяч дней.

Сегодня самые худшие результаты, я даже не могу сказать, что это худшие, нет, наверное, это очень хороший сегодня результат, абсолютно адекватный по стране – 200 дней. Это значит, что мы просто в десятки раз сократили эти разрывы между регионами, и у нас сегодня абсолютно сопоставимые условия для предпринимателей с точки зрения оказания услуг в этой сфере.

То же касается энергетики. Если раньше там были цифры 500–600 дней, сегодня максимум где-то 150 дней по всей стране, максимальная цифра в регионах, лучшая – это 35–40 дней. Думаю, что это уже считается лучшей практикой, и предприниматели на это сегодня не жалуются.

Что касается поддержки технологического предпринимательства. Вы сказали в Послании Федеральному Собранию, что необходимо поддерживать развитие технологий в нашей стране, и, конечно, технологический стартап имеет право на риск.

Вы дали поручение создать финансовые и правовые условия для роста таких компаний, и у нас уже есть первые наработки рабочей группы на площадке Агентства.

Мы предложили бы присвоить статус таким проектам как «экспериментальные проекты», возможность выделения отдельной бюджетной строчки под такие проекты и с определённым, особым порядком отбора сопровождения оценки результатов по таким проектам, но с обязательством, что бухгалтерская отчётность и сопровождение таких проектов идёт через Казначейство.

Счётная палата имеет сквозной аудит по этим проектам, по этим проектам оцениваются, если мы говорим об институтах развития, которые финансируют эти проекты, не отдельные проекты, а именно портфель в целом.

В.Путин: Спасибо.

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