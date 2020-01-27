Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержал послание Ивана Белозерцева на тему «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Пензенской области».

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области считает, что ежегодное инвестиционное послание, с которым выступил губернатор региона Иван Белозерцев, БелозерцевИван АлександровичГубернатор Пензенской области является актуальным, идет в ногу со временем и теми задачами, которые поставил в своем Послании Президент Российской Федерации Федеральному Собранию.

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«В послании губернатора отмечены главные точки роста Пензенской области. Основной вектор нацелен на социально-экономическое развитие, уже много сделано, но еще много предстоит сделать», — отметил Олег Мельниченко.

Сенатор подчеркнул важность того, что в прошлом году на реализацию областных и федеральных программ было направлено более 10 млрд. руб., а в текущем году будет направлено уже более 13 млрд. руб. Основной объем средств распределяется на социальную сферу — самую чувствительную для людей.

Так, в 2019 г. в регионе было построено 13 детских садов, отремонтировано 37 школ, закуплено 62 школьных автобуса, 15 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, детская поликлиника, продолжается ремонт, реконструкция и переоснащение еще ряда объектов здравоохранения. На текущий год запланировано строительство еще 14 ФАПов, детская поликлиника, 101 школа будет оснащена интерактивным и компьютерным оборудованием и многое другое.

В 2019 г. в регионе было построено 13 детских садов

Кроме того, как отмечается в послании, Пензенская область – один из лидеров России по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на реализацию проекта в 2019 г. направлено 1,9 млрд. рублей, на 2020 г. запланировано более 2 млрд. руб.

По темпам экономического роста за последние пять лет область занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа. В аграрном секторе Пензенская область занимает первое место в округе и третье в России. В строительной сфере за одиннадцать месяцев прошлого года введено в эксплуатацию более 750 тыс. квадратных метров жилья.

«Повышение качества жизни граждан, рост рождаемости, создание комфортных условий для работы и отдыха – задача номер один для органов власти региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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