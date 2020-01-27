В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при строительстве многоквартирного дома на сумму более 66 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Краснодара Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с декабря 2012 г. по январь 2016 г. жительг. Краснодара, действуя по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не намереваясь исполнять обязательства по строительству многоквартирного жилого дома, заведомо зная об отсутствии разрешения на строительство, и понимая, что строение не может быть сдано в эксплуатацию, убедили граждан – пайщиков ЖСК «Альпийский» приобретать квартиры. Создавая видимость строительства, они возвели три этажа здания, после чего строительство прекратили, свои обязательства не выполнили.

В результате незаконных действий обвиняемого 72 потерпевшим приченен ущерб на сумму более 66 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На имущество организации в рамках предварительного расследования наложен арест.

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