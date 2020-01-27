В Марий Эл по требованию прокуратуры заблокировано 55 интернет-ресурсов, содержащих запрещенную информацию

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Медведевского района Республики Марий Эл в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 55 сайтов, рекламирующих продажу наркотиков.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

За незаконный сбыт наркотиков уголовная ответственность установлена статьей 228.1 УК РФ.

В целях устранения нарушений закона, защиты государственных и общественных интересов прокуратура направила соответствующую информацию в Роскомнадзор.

Требования прокурора удовлетворены, доступ к запрещенной информации заблокирован.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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