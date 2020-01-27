В. Матвиенко в 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложила венок на Пискаревском кладбище

Source: Russia – Council of the Federation
Память жертв Великой Отечественной войны почтили полномочный представитель Президента РФ в СЗФО А. Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов, губернатор Ленинградской области А. Дрозденко, спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. Макаров, депутаты городского парламента, ветераны и рядовые горожане.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложила венок на Пискаревском мемориальном кладбище.
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Память жертв Великой Отечественной войны почтили полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ДрозденкоАлександр ЮрьевичГубернатор Ленинградской области спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, МакаровВячеслав СерафимовичПредседатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга депутаты городского парламента, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, горожане.
«Мы приходим на Пискаревское кладбище, чтобы отдать дань памяти людям, чья мирная жизнь была трагически оборвана блокадой. Война, в самом страшном ее проявлении, вошла в каждый ленинградский дом. Но город, окруженный врагами, не просто жил и работал, а сражался и победил», — сказала Председатель СФ.
Город, окруженный врагами, не просто жил и работал, а сражался и победил
Как отметила Валентина Матвиенко, наша страна понесла самые большие потери в борьбе с нацистами, однако в мире вновь раздаются голоса тех, кто искажает историю, оспаривает решающий вклад Советского Союза в разгром фашисткой Германии.
Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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По мнению Председателя СФ, необходимо бороться с фальсификацией исторических фактов, сделать так, чтобы трагедия войны не повторилась.
«Это наш священный моральный долг перед теми, кто погиб за свободу нашей страны, кто освободил Европу и мир от фашистской чумы», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Пискаревское мемориальное кладбище – одно из крупнейших военных кладбищ Санкт-Петербурга, в годы блокады здесь были погребены сотни тысяч ленинградцев и защитников города.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, но до полного освобождения — 27 января 1944 года городу пришлось жить еще год.