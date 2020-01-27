В Совете Федерации проходят Дни Ненецкого автономного округа

Source: Russia – Council of the Federation

Возглавляют делегацию глава региона А. Цыбульский и председатель Собрания депутатов А. Лутовинов.

В Совете Федерации 27, 29–30 января состоятся Дни Ненецкого автономного округа. Делегацию субъекта РФ в верхней палате парламента возглавят глава региона Александр Цыбульский ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Ненецкого автономного округа и председатель Собрания депутатов Александр Лутовинов. ЛутовиновАлександр ИльичПредседатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

С участием представителей органов региональной государственной власти состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации.

В Комитете СФ по бюджету и финансовым рынкам 27 января обсудят вопрос о совершенствовании процедуры государственных закупок и системы налогообложения в целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера.

Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера будет посвящено реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Ненецкого автономного округа как региона, входящего в состав Арктической зоны Российской Федерации.

В Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию речь пойдет о перспективах развития минерально-сырьевой базы, агропромышленного комплекса и системы обращения с твердыми коммунальными отходами в НАО.

Тему развития социальной инфраструктуры и инфраструктуры здравоохранения на территории НАО поднимут на заседании Комитета СФ по социальной политике.

Реформу контрольно-надзорной деятельности в НАО обсудят в ходе заседания Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре будет посвящено вопросам реализации национальных проектов «Образование» и «Культура».

О развитии транспортной инфраструктуры в НАО речь пойдет на заседании Комитета СФ по экономической политике.

В рамках 473-го заседания Совета Федерации состоится «Час субъекта Российской Федерации». Губернатор НАО Александр Цыбульский расскажет сенаторам об основных направлениях инфраструктурного и социально-экономического развития региона в рамках реализации государственной стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации. Доклад председателя Собрания депутатов НАО Александра Лутовинова будет посвящен приоритетам законодательной деятельности в округе.

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