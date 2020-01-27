В. Тимченко: Разрабатываются дополнения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы

Source: Russia – Council of the Federation

Предполагается дать возможность Комиссии СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, представляемых членами СФ, в случае появления сведений о получении сенатором вида на жительство за рубежом или двойного гражданства в инициативном порядке проверять эту информацию.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области сообщил в беседе с журналистами, что в настоящее время разрабатываются дополнения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы.

Ни один из членов Совета Федерации не имеет ни двойного гражданства, ни вида на жительство

По его словам, предполагается дать возможность Комиссии СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации, — в инициативном порядке, в случае появления в СМИ сведений о получении сенатором вида на жительство за рубежом или двойного гражданства, — делать запросы, получать информацию, опрашивать сенаторов, чтобы подтвердить или опровергнуть опубликованные сведения.

Как отметил глава Комитета СФ, в последнее время в ряде средств массовой информации были опубликованы сообщения о том, что некоторые сенаторы якобы имеют вид на жительство за рубежом либо двойное гражданство.

«Хочу совершенно ответственно и официально заявить, что ни один из членов Совета Федерации не имеет ни двойного гражданства, ни вида на жительство. Я персонально разговаривал с каждым сенатором, которые упоминались СМИ в этом контексте, и они подтвердили, что всё это «фейки», абсолютно недостоверная информация», — подчеркнул Вячеслав Тимченко.

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