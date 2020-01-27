Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#ExoMars-202027.01.2020 14:44

Летный образец аэродинамического экрана ExoMars-2020 доставлен в ESA

В рамках реализации международного проекта ExoMars-2020 лётный образец аэродинамического экрана доставлен из Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на производственную площадку TASinF (Франция, г. Канны).

По прибытии на территории TASinF были проведены следующие операции: распаковка, очистка и размещение в чистой зоне ISO7, выполнены необходимые проверки оборудования. В настоящее время проводятся подготовительные работы по интеграции аэродинамического экрана для проведения дальнейших совместных испытаний в составе космического аппарата.

На фото: подготовленное к отправке штатное изделие аэродинамического экрана (НПО Лавочкина).

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Миссия ExoMars-2020 — второй этап крупнейшего совместного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведение геологических исследований и поиск следов возможного существования жизни на планете. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества.

НПО Лавочкина является головным исполнителем и координатором работ с российской стороны, а также разработчиком и изготовителем десантного модуля с посадочной платформой. Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» 26 июля — 13 августа 2020 года.

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