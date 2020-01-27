Source: Russia – Council of the Federation

Российские сенаторы участвуют в работе зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

В Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Члены Совета Федерации в составе российской делегации приступили к работе. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия (глава делегации Совета Федерации).

В первый день сессии избран новый Председатель ПАСЕ. Им стал глава делегации Бельгии в Ассамблее, председатель Группы «Альянс либералов и демократов за Европу» Хендрик Дамс.

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Как отметил Сергей Кисляк, новый глава Ассамблеи – профессионал, и российские законодатели рассчитывают на конструктивную работу с ним. «Мы за этим сюда и приехали. Одной из целей, которые Хендрик Дамс ставит перед собой – больше практической отдачи от работы Ассамблеи», — сказал сенатор. «Мне симпатична эта идея председателя – организовать работу ПАСЕ так, чтобы она была больше ориентирована на практические дела».

Сенатор указал на еще одну важную тему, о которой говорил новый глава ПАСЕ – усиление работы по изменению климата в мире. «Эта проблема затрагивает всех, и мы готовы работать в этом направлении со всеми заинтересованными парламентариями».

Касаясь вопроса оспаривания полномочий российской делегации, Сергей Кисляк отметил, что в этом вопросе позиция наших парламентариев абсолютно жесткая. «Мы были готовы к такому раскладу. Никакие ограничения для нашей делегации неприемлемы. Мы говорили об этом и летом, накануне возвращения российской делегации в Ассамблею, и наша позиция не поменялась», — заявил Сергей Кисляк. «Посмотрим, что будет дальше. Мы рассчитываем, что возобладает разум. Качество ПАСЕ как организации, которая объединяет все европейские страны, во многом зависит от того, будет здесь Россия или нет», — подчеркнул парламентарий.

Качество ПАСЕ зависит от того, будет здесь Россия или нет

«Мы ведем на этой площадке практический диалог в конструктивном ключе, так как пришли сюда не воевать с нашими оппонентами, а работать. И уже работаем в комиссиях, рабочих группах. Российские сенаторы взяли на себя подготовку тематических докладов Ассамблеи. Мне кажется, здравая часть членов ПАСЕ не только понимает это, но и ценит», — подчеркнул Сергей Кисляк.

От верхней палаты парламента в составе российской делегации в ПАСЕ — первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный. ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области

Первая часть очередной сессии Ассамблеи проходит с 27 по 31 января.

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