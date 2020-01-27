Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в церемонии возложения венков к Вечному огню в честь 77-й годовщины со дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области принял участие в торжественной церемонии, посвященной 77-й годовщине со дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Отдать дань памяти защитникам столицы Черноземья к монументу «Город воинской славы» у Центра военно-патриотического воспитания Музея-диорамы пришли ветераны, представители правительства Воронежской области, городской администрации, депутатского корпуса, общественных организаций, силовых и правоохранительных структур. Колонну официальных делегаций возглавил губернатор Александр Гусев. ГусевАлександр ВикторовичГубернатор Воронежской области

Память о героическом подвиге советского народа, о стойкости и отваге освободителей Воронежа должна жить в будущих поколениях

«Мы вспоминаем о бойцах Красной Армии, защищавших Воронеж, об ополченцах, отдавших жизнь в боях за наш город, о мирных жителях, погибших от рук оккупантов. Обо всех, кто днем и ночью ковал победу. Мы все в неоплатном долгу перед ветеранами. Память о героическом подвиге советского народа, о стойкости и отваге освободителей Воронежа должна жить в будущих поколениях», – сказал сенатор.

«Мы обязаны защитить историческую правду, дать отпор фальсификаторам и сделать все возможное, чтобы не позволить переписать историю Великой Отечественной войны», — подчеркнул Сергей Лукин.

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