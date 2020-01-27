Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главное#Восточный27.01.2020 10:00

На Восточном собран второй «пакет» ракеты «Союз-2.1б»

На космодроме Восточный специалисты филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» совместно с РКЦ «Прогресс» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») в соответствии с графиком завершили цикл механической сборки «пакета» (1 и 2 ступени) еще одной ракеты «Союз-2.1б».

«Пакет» носителя переведен в режим хранения до начала пусковой кампании. Это уже второй «пакет» ракеты-носителя «Союз-2.1б», собранный на космодроме Восточный в этом году. Первый был готов 15 января и сейчас также находится в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя.

В ближайшее время на складе блоков Унифицированного технического комплекса совместным расчетом представителей предприятий ракетно-космической отрасли будут проведены работы по вскрытию контейнеров с блоками третьей ракеты-носителя «Союз-2.1б» и транспортировке ее составных частей в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя для сборки в «пакет».

Видео: Космический центр «Восточный» / Роскосмос

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