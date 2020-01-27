Обращение Председателя СФ В. Матвиенко в связи с Международным Днем памяти жертв Холокоста

Source: Russia – Council of the Federation

Дорогие друзья!

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста.

75 лет назад советские войска освободили концлагерь Освенцим, где фашистами были уничтожены миллионы людей. По решению Организации Объединенных Наций именно этот день стал олицетворением общей памяти и скорби о замученных и погибших от злодеяний нацистов в годы Второй мировой войны.

Сегодня мы вспоминаем мужество и стойкость тех, кто пережил ужасы оккупации, насилия, унижения рабскими принудительными работами, кто выдержал испытания и не был сломлен. Мы склоняем головы перед павшими в борьбе с агрессорами, чтим подвиг солдат и офицеров, сокрушивших гитлеровскую машину массового истребления людей. Концлагеря и гетто, расстрелы и депортации, ужасы чудовищного геноцида еврейского народа невозможно забыть. Холокост – незаживающая рана, предостережение нынешним и будущим поколениям о преступлениях против человечества, которые не должны повториться.

Современные политики, религиозные и общественные деятели обязаны сохранить правду о трагических событиях ХХ века. Искажение истории и оспаривание решающего вклада Советского Союза в разгром фашисткой Германии – недопустимы.

Светлая память безвинно погибшим!

В.И. МАТВИЕНКО

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