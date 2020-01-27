О. Старостина: Реализация национальных проектов придала новый импульс динамике развития Ненецкого автономного округа

Source: Russia – Council of the Federation

В преддверии проходящих в СФ Дней Ненецкого автономного округа сенатор рассказала о регионе, который она представляет в верхней палате парламента.

В 2019 году Ненецкий автономный округ отметил свое 90–летие. Он стал первым национальным округом, образованном на Крайнем Севере России. Территория арктического региона — 176 тыс. кв. км и, практически вся расположена за Полярным кругом. В настоящее время население региона составляет около 44 тыс. человек, большинство из которых проживает в Нарьян-Маре — столице субъекта и городском поселке Искателей.

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Регион является стратегически значимым субъектом Российской Федерации, обладает значительным экономическим потенциалом, существенными запасами природных ресурсов, часть его территории относится к Тимано-Печорской нефтяной базе, третьей по запасам и объемам добычи сырья в России.

«Новый импульс динамике развития региона придает реализация национальных проектов», — отметила член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительной власти Ненецкого автономного округа Ольга Старостина. СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа

«Реализация национальных проектов нацелена на повышение качества жизни наших граждан. Бюджет округа был и остается социально ориентированным. Поддержка семьи, пенсионеров — всегда в приоритете. В округе уже несколько лет из регионального бюджета выплачивается материнский капитал за третьего ребенка. Он был самым высоким в стране и составлял более трехсот шестидесяти шести тысяч рублей, сейчас решается вопрос о выплате материнского капитала за рождение последующих детей. В регионе полная обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях», — рассказала Ольга Старостина.

В НАО уже несколько лет из регионального бюджета выплачивается материнский капитал за третьего ребенка

Важным сенатор считает развитие цифровых технологий на территории округа. Уже реализуются программы по оказанию телемедицинских услуг и государственная информационная система «Электронное образование», которая объединяет все образовательные организации округа. До конца 2021 года планируется, что доступ к стабильному интернету должны получить организации образования и здравоохранения, отделения полиции и посты пожарной охраны, избирательные комиссии и органы местного самоуправления.

Сенатор напомнила, что в округе утверждена Стратегия социально-экономического развития до 2030 года, которая является базовым документом, определяющим цели, задачи и основные приоритеты развития региона на долгосрочную перспективу. По инициативе губернатора НАО Александра Цыбульского ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Ненецкого автономного округа при активном участии жителей формируется проект «НАО – 100», который станет «дорожной картой» по реализации на территории региона национальных проектов, объявленных Президентом России, и Стратегии развития региона до 2030 года.

По мнению Ольги Старостиной, основная проблема, сдерживающая социально-экономическое развитие региона, это недостаточное развитие инфраструктуры. Ненецкий автономный округ является единственным субъектом Российской Федерации, не имеющим круглогодичного наземного транспортного сообщения с остальной территорией Российской Федерации. Для решения проблемы изолированности в Стратегию социально-экономического развития включены крупные инвестиционные проекты, направленные на модернизацию инфраструктуры округа, его интеграцию в транспортные схемы страны. Это строительство морского порта Индига, включенного в государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», строительство автодороги Нарьян-Мар – Усинск, реконструкция аэропортов в Амдерме и Нарьян-Маре, реконструкция торгового порта в Нарьян-Маре.

«Строительство новых объектов, реконструкция старых требует серьезных финансовых инвестиций и без федеральных денег регион не сможет реализовать эти планы», — рассказала сенатор.

По мнению сенатора, Дни региона в Совете Федерации – хорошая возможность заручиться поддержкой верхней палаты парламента в решении наиболее важных задач, поделиться опытом, высказать свои предложения по совершенствованию законодательства в вопросах, волнующих регион.

«Сегодня НАО — динамично развивающийся Арктический регион, который ставит перед собой большие задачи, и есть уверенность, что все намеченные планы будут реализованы, — заключила Ольга Старостина.

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